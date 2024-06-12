NBA efsanesi Jerry West, 86 yaşında hayatını kaybetti

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LA Clippers, NBA'in efsanevi ismi Jerry West'in 86 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

NBA'in en başarılı figürlerinden biri olan West, seksen yıl boyunca sporun temel taşlarından biri olarak; oyuncu, scout, koç, yönetici ve danışman olarak toplam dokuz şampiyonluk kazanmıştı.

1980'li ve 2000'li yıllarda Los Angeles Lakers'ın kazandığı toplam 10 şampiyonluğun mimarı olan 'Logo' lakaplı West, Golden State Warriors'ın danışmanlık görevini de üstlenmişti.

West, 1960'tan 1974'e kadar Lakers forması giymiş ve NBA'in 35., 50. ve 75. yıldönümü takımlarının hepsinde yer almıştı. West, son yıllarda Clippers'ın danışmanlığını yapıyordu.