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NBA'de Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 121-106 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi

Giriş: 11.05.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins'in 25 sayı, 7 ribaunt ve Draymond Green'in 20 sayı, 10 ribauntla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı.

Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 15 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

KNİCKS UMUDUNU SÜRDÜRDÜ

Doğu Konferansı yarı final serisinde geride olan New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 112-103 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 19 sayı, 9 asist, Bam Adebayo'nun 18 sayı, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 02.30'da Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

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