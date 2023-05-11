NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins'in 25 sayı, 7 ribaunt ve Draymond Green'in 20 sayı, 10 ribauntla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı.

Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 15 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

Doğu Konferansı yarı final serisinde geride olan New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 112-103 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 19 sayı, 9 asist, Bam Adebayo'nun 18 sayı, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 02.30'da Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.