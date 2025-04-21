NBA'de sezon ödülleri için adaylar belli oldu - Basketbol Haberleri

NBA'de sezon ödülleri için adaylar belli oldu - Basketbol Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezon için ödül alabilecek adaylar belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 2024-2025 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için finalistler arasında Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander ve Nikola Jokic yer aldı.

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Normal sezon ödülleri için finalistler şöyle:

MVP: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın savunma oyuncusu: Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Draymond Green (Golden State Warriors), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

En çok gelişme gösteren oyuncu: Cade Cunningham (Detroit Pistons), Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

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Yılın çaylak oyuncusu: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Yılın altıncı oyuncusu: Malik Beasley (Detroit Pistons), Ty Jerome (Cleveland Cavaliers), Payton Pritchard (Boston Celtics)

Yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusu: Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın başantrenörü: Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), JB Bickerstaff (Detroit Pistons), Ime Udoka (Houston Rockets)