NBA'de sezon ödülleri için adaylar belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon ödülleri için adaylar açıklandı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezon için ödül alabilecek adaylar belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 2024-2025 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için finalistler arasında Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander ve Nikola Jokic yer aldı.
Normal sezon ödülleri için finalistler şöyle:
MVP: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Yılın savunma oyuncusu: Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Draymond Green (Golden State Warriors), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)
En çok gelişme gösteren oyuncu: Cade Cunningham (Detroit Pistons), Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)
Yılın çaylak oyuncusu: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)
Yılın altıncı oyuncusu: Malik Beasley (Detroit Pistons), Ty Jerome (Cleveland Cavaliers), Payton Pritchard (Boston Celtics)
Yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusu: Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Yılın başantrenörü: Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), JB Bickerstaff (Detroit Pistons), Ime Udoka (Houston Rockets)