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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Los Angeles Lakers'ın 6 maçlık serisi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Los Angeles Lakers'ın 6 maçlık serisi sona erdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup etti. Lakers'ın bu sonuçla 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:10
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        Lakers'ın 6 maçlık serisi sona erdi!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.

        Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

        Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

        MİLLER VE BALL İKİLİSİNİN 73 SAYISI, HORNETS'A GALİBİYET GETİRDİ

        Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

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        LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.

        Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

        Sonuçlar:

        Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

        Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

        San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

        Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

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