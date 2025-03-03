NBA'de Lakers, üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 29 sayı ve 9 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi takımda LeBron James 17 sayıyla oynarken Dalton Knecht de 19 sayılık katkısıyla sezonun 38. galibiyetinde önemli rol oynadı.

REKLAM advertisement1

Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

CAVALIERS BU SEZON 50 GALİBİYETE ULAŞAN İLK NBA TAKIMI OLDU Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı oldu. Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada, De'Andre Hunter 32 sayıyla öne çıkarken, Ty Jerome ise 25 sayı kaydetti. REKLAM Blazers'tan Deni Avdija'nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistlik performansı, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi. SONUÇLAR Boston Celtics -Denver Nuggets: 110-103 Cleveland Cavaliers- Portland Trail Blazers: 133-129 (uzatmada) Indiana Pacers - Chicago Bulls: 127-112 Orlando Magic-Toronto Raptors :102-104 Miami Heat-New York Knicks: 112-116 (uzatmada) San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-146 Utah Jazz-New Orleans Pelicans : 121-128 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 108-102 Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 98-116