NBA All-Star 2025, basketbol severlere yıldızlarla dolu bir şölen sunmaya hazırlanıyor! Amerikan Basketbol Ligi'nin en prestijli organizasyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak ve Houston Rockets’ın yetenekli milli oyuncusu Alperen Şengün de sahaya çıkacak. Ligin en iyilerinin sahne alacağı bu büyük gösteri için takımlar belirlenirken gözler artık maçın oynanacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...