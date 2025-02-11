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        Haberler Bilgi Spor NBA All Star maçı ne zaman ve nerede yapılacak? Alperen Şengün'ün takımı açıklandı mı? İşte 2025 NBA All Star tarihi

        Alperen Şengün'ün takımı netleşti! NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek?

        Basketbol tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği NBA All-Star 2025 için geri sayım başladı! Ligin en parlak yıldızlarını bir araya getiren bu dev organizasyonda, milli gururumuz Alperen Şengün de ilk kez sahne alacak. Doğu ve Batı konferanslarının seçkin oyuncularından oluşan kadrolarla unutulmaz bir basketbol şöleni yaşanacak. Sporseverler şimdiden bu nefes kesici mücadelenin tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek? NBA All Star Alperen Şengün'ün takımı açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:32
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        • 1

          NBA All-Star 2025, basketbol severlere yıldızlarla dolu bir şölen sunmaya hazırlanıyor! Amerikan Basketbol Ligi'nin en prestijli organizasyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak ve Houston Rockets’ın yetenekli milli oyuncusu Alperen Şengün de sahaya çıkacak. Ligin en iyilerinin sahne alacağı bu büyük gösteri için takımlar belirlenirken gözler artık maçın oynanacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...

        • 2

          NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

          2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

        • 3

          ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!

          NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.

        • 4

          ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!

          Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.

          Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

        • 5

          NBA ALL STAR KADROLARI

          SHAQ TAKIMI KADROSU:

          LeBron James

          Stephen Curry

          Anthony Davis

          Jayson Tatum

          Kevin Durant

          Damian Lillard

          James Harden

          Jaylen Brown

        • 6

          KENNY TAKIMI KADROSU:

          Anthony Edwards

          Jalen Brunson

          Jaren Jackson

          Jalen Williams

          Darius Garland

          Evan Mobley

          Cade Cunningham

          Tyler Herro

        • 7

          CHUCK TAKIMI KADROSU:

          Nikola Jokic

          Giannis Antetokounmpo

          Shai Gilgeous-Alexander

          Victor Wembanyama

          Pascal Siakam

          Alperen Sengun

          Karl-Anthony Towns

          Donovan Mitchell

        • 8

          Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım karşılaşmaya katılmaya hak kazanacak. 4. takım da bu şekilde belirlenmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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