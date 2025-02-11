Alperen Şengün'ün takımı netleşti! NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Basketbol tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği NBA All-Star 2025 için geri sayım başladı! Ligin en parlak yıldızlarını bir araya getiren bu dev organizasyonda, milli gururumuz Alperen Şengün de ilk kez sahne alacak. Doğu ve Batı konferanslarının seçkin oyuncularından oluşan kadrolarla unutulmaz bir basketbol şöleni yaşanacak. Sporseverler şimdiden bu nefes kesici mücadelenin tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek? NBA All Star Alperen Şengün'ün takımı açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
- 1
NBA All-Star 2025, basketbol severlere yıldızlarla dolu bir şölen sunmaya hazırlanıyor! Amerikan Basketbol Ligi'nin en prestijli organizasyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak ve Houston Rockets’ın yetenekli milli oyuncusu Alperen Şengün de sahaya çıkacak. Ligin en iyilerinin sahne alacağı bu büyük gösteri için takımlar belirlenirken gözler artık maçın oynanacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...
- 2
NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Bu sene 74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.
- 3
ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!
NBA'den yapılan açıklamaya göre Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All-Star maçında Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak.
-
- 4
ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!
Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.
Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.
- 5
NBA ALL STAR KADROLARI
SHAQ TAKIMI KADROSU:
LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown
- 6
KENNY TAKIMI KADROSU:
Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro
-
- 7
CHUCK TAKIMI KADROSU:
Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell
- 8
Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım karşılaşmaya katılmaya hak kazanacak. 4. takım da bu şekilde belirlenmiş olacak.