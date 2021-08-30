Düğünleri ertelendi!

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İş insanı Hacı Sabancı ile 3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin acısıyla sarsıldı. Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Acı haberin ardından çift, düğünlerini erteleme kararı aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Değerli dostlarımız;

3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı'nın değerli babası Sayın Kaan Dimili'yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür...

Dimili ve Sabancı Ailesi.

7 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Öte yandan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık 7 ay önce evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında düzenledikleri sade bir tören ile nişanlanmıştı.