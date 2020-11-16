Nazi katliamları 'Kırmızı Kar'da

'Kırmızı kar' adlı sinema filminde beyazperdeye Hristiyan Alman bir kadın ve Yahudi bir çocuğun hikâyesi üzerinden Nazi katliamları aktarılacak

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Çekimleri, önümüzdeki yıl Avusturya, Almanya ve Polonya'da yapılması planlanan 'Kırmızı Kar' adlı sinema filmi için hazırlıklar başladı. Filmde, II. Dünya Savaşı'nda bir köydeki Hristiyan Alman bir kadın ve Yahudi bir çocuğun hikâyesini konu edinilirken beyazperdeye Nazi katliamlarını da aktaracak.

Yapımcılığını Ömer Kaya'nın senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini 'Meryem Ana' adlı kısa filmiyle uluslararası festivallerde ödüller kazanan Mustafa Gürbüz'ün yapacağı 'Kırmızı Kar'da bütün erkeklerin cepheye gittiği bir köyde, bir kadın ve çocuğun üzerinden savaşın ağır etkileri hikâye edinilecek.