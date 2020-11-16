Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatSinema

Nazi katliamları 'Kırmızı Kar'da

16.11.2020 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Nazi katliamları 'Kırmızı Kar'da

'Kırmızı kar' adlı sinema filminde beyazperdeye Hristiyan Alman bir kadın ve Yahudi bir çocuğun hikâyesi üzerinden Nazi katliamları aktarılacak

HABERTURK.COM

Çekimleri, önümüzdeki yıl Avusturya, Almanya ve Polonya'da yapılması planlanan 'Kırmızı Kar' adlı sinema filmi için hazırlıklar başladı. Filmde, II. Dünya Savaşı'nda bir köydeki Hristiyan Alman bir kadın ve Yahudi bir çocuğun hikâyesini konu edinilirken beyazperdeye Nazi katliamlarını da aktaracak.

Yapımcılığını Ömer Kaya'nın senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini 'Meryem Ana' adlı kısa filmiyle uluslararası festivallerde ödüller kazanan Mustafa Gürbüz'ün yapacağı 'Kırmızı Kar'da bütün erkeklerin cepheye gittiği bir köyde, bir kadın ve çocuğun üzerinden savaşın ağır etkileri hikâye edinilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Falçatalı cani için istenen ceza belli oldu
Falçatalı cani için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar
İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar
Eski dostlar düşman oldu
Eski dostlar düşman oldu
'Bunu sormanız bile çok ayıp'
'Bunu sormanız bile çok ayıp'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Sahte içkiden bir ölüm daha!
Sahte içkiden bir ölüm daha!
Yeni koronavirüs aşısı bulundu
Yeni koronavirüs aşısı bulundu
Depremzedeler eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor
Depremzedeler eski 5 yıldızlı otele yerleştiriliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X