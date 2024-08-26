Nazan Öncel, 'Beni Hatırla'yı kliplendirdi

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Nazan Öncel, sözü ve bestesi kendisine ait olan, 1996'da Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği 2004'te de kendisinin seslendirdiği 'Beni Unutma' şarkısına klip çekti. Öcel, bu kez yönetmen koltuğuna oturarak, konseptinden montajına kadar bizzat yaptığı klibinde ruh halini yansıttı.

"Şarkıların da bir kaderi vardır şu hayatta" diyen Nazan Öncel'in şarkısının klibi bugün saat 19.00'da sevenleriyle buluşuyor.