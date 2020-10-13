Naz Mila, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdiğini Instagram hesabından açıklamıştı.



Mila, “Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için” ifadelerini kullanmıştı.