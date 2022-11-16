Son dakika... NATO Polonya gündemiyle toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kanıtlar Polonya'ya yönelik saldırının kasıtlı olmadığını gösteriyor ama sorumluluk Rusya'ya ait. Patlamaya büyük ihtimalle Ukrayna'nın savunma sistemi yol açtı. Rusya bu savaşı bitirmelidir. NATO tek vücut olmaya devam edecektir."

"Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "NATO bizim ittifakımızın doğu sınırlarındaki varlığını tahkim etmiştir ve etmeye devam edecektir. Biz hem karada hem havada güçlerimizi artırıyoruz. Genel tabloyu görebilecek şekilde NATO müttefiklerinin Ukrayna ile olan sınırlarını izlemeye devam ediyoruz." dedi.