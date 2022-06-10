"İsveç ve Finlandiya'nın üye olacağından eminiz"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, "İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin itirazlarına rağmen savunma ittifakına katılacağından eminiz" dedi.

Kopenhag Demokrasi Zirvesi'nde konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik taleplerine de değindi.

Geoana, "İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin itirazlarına rağmen NATO'ya katılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.