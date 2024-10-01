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        Haberler Dünya NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı | Dış Haberler

        NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı

        NATO Genel Sekreterliğini Mark Rutte'ye devretmeye hazırlanan Jens Stoltenberg, NATO'nun Lübnan'daki durumla ilgili derin endişe duyduğunu, müttefiklerin hem Gazze hem de Lübnan'da gerginliği azaltma ve siyasi çözüm çabalarını desteklediğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:35
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        NATO Lübnan'daki durumdan 'endişe duyuyor'
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        Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Rutte'ye görevi teslim etmesi için düzenlenen tören öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

        Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.

        Stoltenberg, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."

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        "Bize ilettiler"

        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, Lübnan'a karadan gireceğini kendilerine tebliğ ettiğini ve bununla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararının ihlal edildiğini bildirdi.

        UNIFIL'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine karadan gireceğine dair kendilerine bilgi verdiği belirtildi.

        "Bu tehlikeli gelişmeye rağmen UNIFIL güçleri konumlarını korumaya devam ediyor." denilen açıklamada, UNIFIL güçlerinin yeni gelişmeler çerçevesinde güçlerini yeniden konumlandırmanın üzerinde çalıştıkları ifade edildi.

        Olağanüstü durumlara hazır olduklarına dikkat çekilen açıklamada, UNILFIL güçlerinin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğine ve taraflara bunu hatırlattıklarına işaret edildi.

        İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'a karadan belirli yerlere girme yönündeki niyetini kendilerine tebliğ ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Lübnan tarafında karadan girme, Lübnan'ın egemenliğine ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına ihlal anlamına gelir. Tarafları, daha fazla şiddet ve kan dökülmesine yol açacak bu tür adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

        Taraflara BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duymaları çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun ihlal edilmemesi talebinde bulunuldu.

        Yardım kampanyası

        BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi.

        İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var." ifadeleri kullanıldı.

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