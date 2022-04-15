Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

NASA tarih verdi! Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir?

NASA'dan açıklama! Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir?

Güneş fırtınasının ne zaman olacağı merak ediliyor. NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınasının ne zaman olacağı ile ilgili bilgi vererek uyarıda bulundu. Nisan ayında gerçekleşecek olan güneş fırtınası nedir, ne zaman yaşanacak? Güneş fırtınası hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

15.04.2022 - 11:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Güneş fırtınası ile ilgili açıklama NASA'dan geldi. NASA ve NOAA modellerini inceleyen uzman Güneş fırtınasının 15 Nisan 2022 tarihinde dünyayı vuracağını açıkladı. Güneş fırtınasının iletişim araçları üzerinde etkisi merak ediliyor. Fırtına elektrik kesintilerinin yanında GPS ve radyo kesintilerinin de yaşanmasına sebep olabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? İşte, konuya ilişkin bilgiler...

  • GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

    Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunduğu için Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye 15 Nisan yani bugün sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu sebeple kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği açıklamalar ile belirtildi.

  • GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

    Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak insanlığı güneş rüzgarından korur. Bununla birlikte, yaklaşık 80-100 yılda bir, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, rüzgarlar, tüm Dünya'yı kapsayan ve birkaç ay süren internet kesintilerine neden olabilecek süper güneş fırtınalarına dönüşmektedir.

  • GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELERDİR?

    Güneş fırtınası haberleşme ve GPS uyduları başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etki yaratmaktadır. Uzmanlar, kutuplara yakın bölgelerde sefer yapan uçakların telsizlerini etkilemesinin yanı sıra şiddetli bir fırtınanın elektrik ve iletişim ağlarını çökertebilme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor. Fakat yaşanacak güneş fırtınası yüksek şiddette olmadığı için cihazlarıa etkisinin minimum seviyede olacağı belirtiliyor. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.