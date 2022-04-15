Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunduğu için Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye 15 Nisan yani bugün sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu sebeple kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği açıklamalar ile belirtildi.