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        Haberler Dünya NASA, Satürn'ün halkalarının yok olabileceğini doğruladı

        NASA, Satürn'ün halkalarının 18 ay sonra yok olabileceğini doğruladı

        Satürn'ün halkaları 2025 yılında tamamen yok olabilir, yedi ayrı halkadan oluşan Satürn etrafı toz kaplı, buzlu ve kayalık parçalardan oluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:52
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        • 1

          Satürn'ün ikonik halkaları 2025 yılından sonra görülemeyecek. Güneş sistemimizin altıncı gezegeni Satürn'ü tozla kaplı buzlu ve kayalık parçalarla çevreleyen halkalarını insanlar 2025 yılından itibaren gözle göremeyecek.

        • 2

          2025 YILINDAN SONRA SATÜRN HALKALARI GÖRÜLEMEYECEK

          Halkaların tamamen ortadan kaybolması ise milyonlarca yıl alabilir. Satürn'ün halkalarının gözle görülememesinin nedeni ise 23 Mart 2025'ten sonra gezegenin eğim açısının sıfıra ulaşacak olmasıdır. Dünyanın yörüngesi ve eğim açısına göre, Satürn'ün eğim açısı farklı yönlerde olacak.

        • 3

          SATÜRN'ÜN EĞİM AÇISI DEĞİŞİYOR

          Satürn'ün en yakın noktası bizden yaklaşık 746 milyon mil uzaklıkta ve gezegen yana doğru eğildiği zaman ikonik halkaları görünmez bir hal alacak. 2025 yılında kaybolacak olan halkalar ancak 2032 yılından sonra görülmeye başlanacak.

          Kaynak: NASA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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