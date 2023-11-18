SATÜRN'ÜN EĞİM AÇISI DEĞİŞİYOR

Satürn'ün en yakın noktası bizden yaklaşık 746 milyon mil uzaklıkta ve gezegen yana doğru eğildiği zaman ikonik halkaları görünmez bir hal alacak. 2025 yılında kaybolacak olan halkalar ancak 2032 yılından sonra görülmeye başlanacak.

Kaynak: NASA