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        Haberler Gündem Güvenlik Narkogüç-38 Operasyonu'nda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu - En Son Haberler

        Narkogüç-38 Operasyonu'nda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nun başarıyla tamamladığını duyurdu. Operasyonda 6 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken 391 zehir taciri yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 21:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:36
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        Zehir tacirlerine büyük darbe!
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        Güvenlik birimleri uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplam 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

        Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyonlar çerçevesinde 6 ton uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

        UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA
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        İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" perasyonunda toplam 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamferamin, 64 kilo skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        420 EKİP VE 963 PERSONEL GÖREV YAPTI

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Yerlikaya paylaşımında güvenlik birimlerinden oluşan 420 ekibin gerçekleştirdiği operasyona 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını açıkladı.

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        #Ali Yerlikaya
        #narkogüç-38
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