Narkogüç-38 Operasyonu'nda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 Operasyonu'nun başarıyla tamamladığını duyurdu. Operasyonda 6 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken 391 zehir taciri yakalandı
Güvenlik birimleri uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplam 48 ilde düzenlenen Narkogüç-38 operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyonlar çerçevesinde 6 ton uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve 391 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.
UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİFOTO: DHA
İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" perasyonunda toplam 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamferamin, 64 kilo skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
420 EKİP VE 963 PERSONEL GÖREV YAPTIFOTO: İHA
Yerlikaya paylaşımında güvenlik birimlerinden oluşan 420 ekibin gerçekleştirdiği operasyona 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını açıkladı.