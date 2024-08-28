Narin'in ağabeyi ile ilgili flaş gelişme! | Son dakika haberleri

Narin'in ağabeyi ile ilgili flaş gelişme! | Son dakika haberleri

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8 gündür kayıp olan Narin’e dair en ufak bir iz bulmak için ekipler canla başla çalışıyor.

Narin’in arama çalışmalarında ekipler önemli adımlar attı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“NARİN’İ BULMAYA AZ KALDI!”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin’i adım adım, dakika dakika takip ettiklerini dile getirerek; “Narin’i bulmaya çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Didem Arslan Yılmaz canlı yayında Narin’in abisinin gözaltına alınıp ifadesinin alındığını açıkladı. Ardından Narin’in abisi Enes’in kolunda ısırık izi ve çizikler olduğu ortaya çıktı. Bu izleri Narin’in bıraktığı şüphesine ilişkin İstanbul’da DNA örneği alındığı öğrenildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye Narin’in amcası bağlandı ve iddialara yanıt verdi. “İzler Narin’e ait değil” sözlerini kullandı. Narin’i kaçıranlara seslenerek Narin’i getirmelerini istedi.