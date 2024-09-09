Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesinden ayrıntılar gün ışığına çıkmaya başladı

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Ekol TV'nin haberine göre Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi gün ışığına çıkmaya başladı.

Narin'in ön otopsi raporu kahretti! Haberi Görüntüle

Jandarmanın "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi. Diğer önemli soru ve cevaplar ise şu şekilde:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz? Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim. REKLAM Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız? Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım. Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor? Cevaben: --- Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam. Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi? Cevaben: Öyle bir şey yok. Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı? Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.