Narın faydaları nelerdir?

Nar; çok taneli meyve olmasıyla bilinen suyundan kabuğuna fayda sağlayan bir besindir. Narın faydaları herkesçe bilinen ancak tüketilmesi çok fazla olmayan meyvedir. Nar taze tüketilmesi gereken suyunun da taze olarak içilmesi gereken bir meyvedir. Narın kabuğu cildi yumuşatarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır. Nar suyu mideye, ülsere, öksürüğe iyi gelir; kabızlık sorununu çözer, akciğerin güçlenmesini sağlar, kalp ve damar sağlığına da oldukça fayda sağlamaktadır. Damar tıkanıklığına neden oluşturan ACE enzimini engellemede önemli etkisi vardır. Sofralardan eksik olmaması gereken narın özellikle prostat kanseri tedavisinde oldukça fayda sağladığı bilinmektedir.

Grip enfeksiyonlarına faydası: İçerdiği antioksidanlar sayesinde virüslere karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Ayrıca bakteriler ile bulaşan enfeksiyonlarda nar suyunun koruyucu etkisi çok fazladır. Vücut direncini artırması nedeniyle tüketilmesi alışkanlık yapılmalıdır.

Kalp ve damarlara faydası: Polifenol ve antociyanin adlı maddeleri E vitamininden 20 kat daha fazla güçlü olmasıyla antioksidan özelliği sağlayarak damarlarda daralmayı ve plak artışını önlemeyi sağlar. Kalp ve damarlardaki artık maddeleri temizler ve mikroplara karşı savunma sağlar. Her gün bir bardak nar suyu içmek özellikle fayda sağlayacaktır.

İshal için faydası: Narın içindeki beyaz damarlar içeren yumuşak kısmı mide için faydalıdır. Nar kabuğunu kaynatarak içmek kabızlık sorununu çözmeye yarar.

Mide için faydası: Beyaz tabaka midenin güçlenmesi için etkilidir. Ekşi nar bal ile karıştırılarak tüketilirse mide iltihaplanmalarına karşı fayda sağlar. Hazmı kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarında etkili bir antioksidan görevi yapar.

Prostat kanserine faydası: Kansere yakalanma riskini en aza indirir. Prostat kanseri olanlarda tüketilmesi halinde kanser hücrelerini yavaşlattığı görülmüştür. Özellikle düzenli olarak nar suyu içilmesi önerilmektedir.

Enfeksiyon, yara ve iltihaplara faydası: Doğal antibiyotik etkisi ile organlarda oluşan iltihaplanmalara ve yaraların iyileşmesine fayda sağlayıcı özellik taşır. Ciltte oluşan yara ve iltihaplanma olması halinde kabuğunu sürerek iyileşmesi sağlanabilir.

Nar kozmetik ürünlerinin yapılmasında güzellik verici özelliği ve içerdiği maddelerin fayda sağlaması için kullanılmaktadır. Cilt için yapılan bazı kozmetiklerde narın içerisindeki maddeler faydalı olması açısından kullanılmaktadır.