AA

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen yıl 755 milyon dolarlık turunçgil ihracatı yapıldığını ve dış satımda Rusya Federasyonu'nun ilk sırada bulunduğunu belirterek, bu yıl geleneksel pazarların yanı sıra Çin, Malezya, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelere ürün göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunçgilin ülke yaş sebze ve meyve ihracatı içinde yüzde 36'lık payla en önemli alt grubu oluşturduğunu ifade etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle limon ve portakal ihracatında düşüş yaşandığını dile getiren Kaçmaz, "Mandalina ihracatında ise yüzde 8 artış görüldü. 2019'da 589 bin ton mandalina ihracatı gerçekleşti. Bu artış bizleri ve üreticileri sevindirdi." diye konuştu.

Greyfurt ihracatında da yükseliş olduğunu belirten Kaçmaz, geçen yıl yurt dışına 69 bin ton greyfurt satıldığını söyledi.

Bu yıl ihracatta daha büyük artışlar beklediklerini vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 1 milyon 663 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti ve bunun karşılığında 755 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. En çok turunçgil gönderilen ülkeler arasında Rusya Federasyonu 415 bin tonla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 179 bin tonla Irak, 137 bin tonla Ukrayna, 29 bin tonla Romanya, 25 bin tonla Suudi Arabistan takip etti. Turunçgil ihracatının ülke gruplarına göre dağılımını incelediğimizde dış satımın yüzde 59'u Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 18'i Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 16'sı Orta Doğu ülkelerine ve yüzde 7'si de diğer ülkelere gerçekleştirildi."

HEDEF, UZAK DOĞU

Dünyanın istediği kalitede üretim ve ambalaj yaptıklarına dikkati çeken Kaçmaz, 2020'de ihracatta daha iyi konumda olacaklarını yineledi.

Kaçmaz, ihracat çıtasını yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğini, Uzak Doğu ülkelerinin de hedef pazarlar olduğunu belirterek, "2020 yılı için hedefimiz, daha önce turunçgil ihracatı yaptığımız geleneksel pazarların yanı sıra Çin, Malezya, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelere ihracatı başlatmak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Eylem Planı"na uygun olarak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaçmaz, bu planın doğru şekilde uygulanması için paydaşlarla görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.