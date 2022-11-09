Napoli'de Kim Min-Jae korkusu

"Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer ederken bunların etkisi büyük oldu. Takımda büyük bir etki yarattı ve hemen uyum sağladı. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor."