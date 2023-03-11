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Haberler Futbol İtalya

Napoli - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'da lider Napoli, 26. haftada konuk ettiği konuk ettiği Atalanta'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Şampiyonluğa koşan Napoli, en yakın rakibi Inter ile arasındaki puan farkını 18'e çıkardı.

Giriş: 11.03.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Serie A'da bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Napoli, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında, ev sahibi ekip, Gürcü oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia ile 60. dakikada 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Kosovalı Amir Rrahmani farkı 2'ye çıkardı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek soyunurken, 44. dakikada Berat Djimsiti’nin yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Atalanta'yı yenerek 3 puanı aldı ve puanını 68’e çıkartarak, liderliğini sürdürdü. Lider Napoli, en yakın takipçisi konumundaki Inter'in 18 puan önünde yer alıyor.

Ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek bir noktada bitirme hedefindeki Atalanta ise bu yolda bir yara aldı. Serie A'da son 4 maçını kazanamayan Atalanta, son 6 maçında ise sadece 1 kez galip geldi, 4 maçını da kaybetti. 42 puanı bulunan Atalanta, 6. sıraya geriledi.

Ligde bugün oynanan diğer maçta Udinese, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

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