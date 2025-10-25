Napoli: 3 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasında Napoli, evinde Inter'i 3-1 mağlup etti. Kevin De Bruyne, Scott McTominay ve Zambo Anguissa'nın golleriyle kazanarak puanını 18'e yükselten Napoli, zirvenin yeni sahibi oldu. 59. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gole rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Inter ise haftayı 15 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 33'te penaltıdan Kevin De Bruyne, 54'te Scott McTominay ve 66. dakikada Zambo Anguissa atarken, Inter'in tek golünü ise 59. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne sakatlığı sebebiyle 37. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Napoli liderliğe yükselirken, 4 maç sonra kaybeden Inter ise 15 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Lecce'ye konuk olacak. Inter, Fiorentina'yı ağırlayacak.