Napoli: 1 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A Ligi'nin 13. haftasında Napoli, evinde Roma'yı 1-0 mağlup etti. Romelu Lukaku'nun golüyle galip gelen lider Napoli, puanını 29'a yükseltti. Roma ise haftayı 13 puanla tamamladı.
İtalya Serie A Ligi'nin 13. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 54'te Romelu Lukaku kaydetti.
Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Roma 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Roma, Atalanta'yı ağırlayacak.