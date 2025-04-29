Naomi Watts'ın 16 yaşındaki Kai model oldu

Naomi Watts'ın 16 yaşındaki kızı Kai Schreiber, moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İlk podyum yürüyüşünü Paris Moda Haftası'nda yapan Kai, dün New York'ta moda çekimi sırasında görüntülendi. Kai, kaldırımda kurulan çekim setinde profesyonel bir model gibi poz verdi.

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Kai Schreiber, ünlü oyuncu Naomi Watts'ın meslektaşı olan eski eşi Liev Schreiber ile birlikteliğinden olan küçük çocuğu. 11 yıllık birlikteliklerini 2016'da sonlandıran ikilinin bir de 17 yaşında Sasha Schreiber adında oğlu var.

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Liev Schreiber, geçen ay verdiği bir röportajda, Kai'nin çok çalıştığını ve ona 'nepo bebek' denmemesi gerektiğini söyleyerek kızına şu şekilde övgüler düzdü: Nefret edenler için pek fazla söyleyebileceğim yok. Ya profesyonel bir oyuncu olsaydınız ve çocuğunuz bu dünyada bir şeyler yapmak istediğine karar verseydi? Seçme şansları var mı? Bu onun hayatı ve hayatıyla ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Onunla çok gurur duyuyorum ve gösteride harika bir iş çıkardığını düşünüyorum.

'Nepo bebek' terimi, anne babası ünlü olup da şöhretler dünyasına torpilli bir şekilde giren, kolayca kendine iş bulan çocuklar için kullanılıyor. 'Nepo' kelimesi, Latince'de 'yeğen' anlamına gelen 'Nepot'un kısaltması olarak kullanılıyor. Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, ayrımcılık" olarak tanımlanıyor. Doğuştan gösterişli hayatlara sahip oldukları için ünlülerin çocuklarına 'nepo bebek' deniyor. Naomi Watts, yeni filmi 'The Friends'in mart ayında yapılan New York galasına kızı Kai Schreiber ile katıldı