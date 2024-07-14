Naomi Campbell, oyuncu arkadaşlarıyla kız kıza tatile çıktı
Ünlü süper model Naomi Campbell, oyuncu arkadaşları Eiza Gonzalez ve Michelle Rodriguez ile Ibiza'da bir yatta kız kıza tatil yaptı
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1990'lı yılların ünlü İngiliz modeli Naomi Campbell, Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ve ABD'li oyuncu Michelle Rodriguez ile Ibiza tatiline çıktı.
Üçlü; önceki gün, Ibiza sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
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54 yaşındaki süper model Naomi Campbell, ince kırmızı bikinisi ve altın kolyeyle tamamladığı plaj kombiniyle kusursuz fiziğini sergiledi.
Naomi Campbell, denizde serinlerken büyük güneş gözlüklerini takmayı tercih etti.
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Uzun süre yatta güneşlenen Nomi Campbell'a 34 yaşındaki Eiza Gonzalez ile 45 yaşındaki Michelle Rodriguez de eşlik etti.
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Üçlü, birkaç gün önce de Ibiza sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenmişti.
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Naomi Campbell, denize girerken zebra desenli bir deniz makarnasıyla yüzmeyi tercih etti.
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Geçen hafta İtalya'nın Sardunya adasında olan Naomi Campbell, orada da yine aynı deniz makarnasını yanından ayırmamıştı.
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Naomi Campbell, Sardunya tatilinde de şapka ve güneş gözlüğüyle denize girmeyi tercih etmişti.