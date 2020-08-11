Fransız kulübü Nantes, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi.

France Football'un haberine göre Ligue 1 ekibi, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi bu doğrultuda Gençlerbirliği ile görüşmelerini sürdürüyor.

Başkent ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berat Özdemir'in 3 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle Fransız ekibine katılabileceği konuşuluyor.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç orta saha bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

CENK ÖZKAÇAR'DAN SONRA BİR GENÇ DAHA

Geçtiğimiz hafta 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki yeteneği Cenk Özkaçar, geçtiğimiz hafta Lille ile anlaşmıştı. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz da yine Lille ekibine transfer olmuştu.