Kayınvalidesini öldüren damattan şoke eden suçlama!

İHA

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde akılalmaz bir cinayet meydana gelmişti. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine gitti.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULDU

İHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.’yı kıskıvrak yakaladı.

"NAMUS DAVASI NEDENİYLE YAPTIM"

Yakalanan öfkeli damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada 'pişman mısınız' sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.