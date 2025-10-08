Nallıhan'da çiftçilere gebe düve desteği verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, hayvancılıkla uğraşan 14 üreticiye Nallıhan Belediyesi Hayvan Pazarı'nda 44 gebe düve teslim edildi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığa verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Bugün 14 üreticimize 20 simental, 24 holstein olmak üzere toplam 44 gebe düveyi teslim ettik. Geçen yıl da 23 üreticimize 66 gebe düve sağlamıştık. Elimizden geldiğince üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.