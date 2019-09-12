12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun kendilerinden izin alınmadan çekildiğini, bu durumun da gizli kalması gereken bazı hususların deşifre olarak kamuoyunda küçük düşmelerine neden olacağını belirtti.
Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdikleri dava dilekçesinde filmle ilgili şikayetlerini "Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık. Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş. Film çekimleri halen devam etmektedir. Naim Süleymanoğlu'nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz" sözleriyle dile getirdi.
Peki, Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu'nun açtığı dava nasıl sonuçlanır?
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın hukukçulardan aldığı bilgiye göre;
* Kamuya mâl olmuş kişilerin özel hayatlarını da konu edinen eğitim ve haber maksatlı olmayan, ticari amaçlı yapımlar (Sinema - film - tiyatro oyunu) için yasal varislerinden (Hayatta olan eşi ve çocuğu - çocukları) izin alınması şart.
* 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' örneğinde olduğu gibi kamuya mâl olmuş kişinin hayatını konu edinen filmin çekimi için yasal varisi olmayan kardeşinden alınan izin geçersizdir.
Mahkeme, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun gösterimini durdurabilir mi?
Hukukçular, Mustafa Uslu'nun Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu'nun rızası olmadığı taktirde filmin gösteriminin durdurulmasına yönelik karar alabileceğini söyledi.
Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu, filmde kullanılan madalyalara el konulmasını da isteyerek, "Madalyaların usule aykırı şekilde film çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, maddi ve manevi zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz" dedi.
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