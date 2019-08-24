Naim'in filminden Eren Bülbül'e selam

Dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu, çok genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdiğinde sadece kendisi için değil Bulgaristan'daki soydaşlarımız için de her şeyi göze almıştı. Böylece Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Londra üzerinden Ankara'da sonlandığında, Bulgar Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımları atıldı.

Bu yolculuk, Süleymanoğlu'nun hayatını beyazperdeye aktaran 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin son teaser'ının konusu oldu. Yayınlanan görüntülerin en özel sürprizi ise anavatanına ve özgürlüğe uçan sporcuya eşlik eden filo komutanın adıyla, iki yıl önce Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün anılması.

Naim Süleymanoğlu'nun başarılar ve mücadeleyle geçen hayatından satır başlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin yeni teaser'ında özel bir sürpriz de izleyicileri karşılıyor. İki yıl önce, içinde bulunduğumuz ayda şehit olan Eren Bülbül'ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu'na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say'ın bestelediği "İnsan İnsan" şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor.