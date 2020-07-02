Galatasaray'ın tecrübeli bek oyuncusu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıktı. Japon oyuncu, duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray resmi hesaplarından bu kareler paylaşıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki sol beke, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları destek oldu.

Takımıyla son antrenmanında göz yaşlarına hakim olamayan Nagatomo, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı ile olacak, her şey için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ocak 2018'de Galatasaray'a katılan Nagatomo, bu sezonun devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Nagatomo, sarı-kırmızılı formayla 65 maça çıkarken, 3 gol atmayı başardı. Japon oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı.

Yuto Nagatomo, antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesisten ayrıldı.