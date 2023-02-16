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Nafile namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Miraç Kandili nafile namazlar ne zaman kılınır, evde kılınır mı?

Nafile namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Nafile namazı ne zaman kılınır?

Nafile namazı kılınışı sorgulanıyor. İslam dinine gör Hz. Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Kandili ibadet ederek geçirecek olan Müslümanlar nafile namazlarının ne zaman kılınacağını araştırıyor. İşte nafile namazı kılınışı ve kaç rekat olduğuna dair detaylar...

Giriş: 16.02.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hicri takvime göre Recep ayının 27.gecesine denk gelen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. İslam inancına göre Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu. Bu özel günde nafile namazı kılmak isteyenler için "nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • NAFİLE NAMAZI NEDİR?

    Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır.

  • NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

  • NAFİLE NAMAZLARI CAMİDE Mİ, EVDE Mİ KILMAK DAHA FAZİLETLİDİR?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249-250) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise “Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı” (Buhârî, Ezân, 32) buyurmuştur.

    Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hatta “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.

    Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

  • NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat

    “Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

    “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

    Subhaneke‘yi okuruz.

    Euzü-besmele çekeriz.

    Fatiha okuruz.

    Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

    Rüku‘ya gideriz.

    Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

  • 2. Rekat

    Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

    Besmele çekeriz.

    Fatiha okuruz.

    Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

    Rüku‘ya gideriz.

    Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

    “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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