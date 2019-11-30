İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki Zuhriye Yıldız çifti evde yedikleri turşu ve pekmezin ardından rahatsızlandı.

İHA'nın haberine göre çift önce ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu. Ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Burada tetkikleri yapılan çift yoğun bakıma alındı. Yedikleri konserveden zehirlendikleri tahmin edilen ve hastalıklarına sebep olduğu düşünülen ölümcül gıda zehirlenmesi olan 'Botulizm' nedeniyle hayati tehlikeleri süren çiftin tedavileri sürüyor.

'NADİR GÖRÜLEN ÖLÜMCÜL ZEHİRLENME'

Bu tür zehirlenmelerin nadir görüldüğünü aktaran Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç Dr. Özcan Pişkin, vakaların konserve, alüminyumda pişirilen patates, ev yapımı salça ve süt ürünleriyle bulaşabileceğini aktardı.

Zehrin; sarin gazından bile 100 bin kat daha güçlü olduğunu aktaran Pişkin, "Geçen pazartesi günü Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki doktor arkadaş bizleri aradı. Solunum sıkıntısı nedeniyle hastayı yatırdığını ve tanıyı koyamadığını, aynı şekilde eşinin de bir gün önce solunum sıkıntısı yaşadığını söyledi. Biz de hastayı bize göndermesini istedik. Hastanın yaşadığı zehirlenme bizim normal gördüğümüz zehirlenme tablosuna benzemiyordu çünkü bütün tetkikler normaldi. Yine hastanın eşinin bir gün önce benzer şikayetlerle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvurduğunu öğrendik. Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçtik. Yaptığımız görüşmeler, tetkikler neticesinde hastaya Klostriolim Botulinum mikrobunun sebep olduğu Botulinum toksini tanısını koyduk. Bu toksin oldukça nadir görülen yeryüzündeki en zehirli toksinlerden biri. Biz hızlı bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğü'nü, Tarım İl Müdürlüğü'nü ve Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni alarma geçirdik. Geç kalmamıza rağmen Ankara’dan hızlı bir şekilde anti toksinini onaydan geçirttik ve tedaviye başladık. Ancak çok fazla yanıt alamadık çünkü antitoksinin etki edebilmesi için ilk 24 saatte müdahale edilmesi gerekiyor. Buna rağmen ısrarlı taleplerimiz doğrultusunda tedavisine başladık. Şu an karı kocanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

"NEREDEN BULAŞTIĞINI BİLMİYORUZ"

Çiftin en son ne yediğini bilmediklerini ve yakınlarının söylemlerinden yola çıktıklarını ifade eden Pişkin, "Botulinum toksini nadir görülüyor ama yapılan çalışmalarda uygun koşullarda iyi pişirilmemiş konservelerden bulaşıyor. Yine yapılan çalışmalarda alüminyum folyo kullanılarak fırında pişirilmiş patates ile, ev yapımı salça ile ve süt ürünleriyle bulaşabildiği biliniyor. Ülkemizde en çok uygun ısıda ve uygun pişirilmemiş ev yapımı konservelerden bulaştığını biliyoruz. Hastamızın ne yediğini bilmiyoruz. Hasta yakınları net bir şey ifade etmiyorlar. Evde konserveleri varmış ama emin değiliz. Bir de hasta yakınları deve sucuğu yediğini ifade ettiler. Tarım İl Müdürlüğü konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

UYGUN ISI OLMADAN TÜKETMEYİN

Kapağı şişen veya kapağı paslı olan konservelerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyaran Doç. Dr. Pişkin, "Vatandaşların kapağı şişmiş ya da kapağı paslı konserveleri kesinlikle tüketmemelerini, konservelerde renk değişimine uğramış, kokusu değişmiş ürünleri tüketmemelerini ve bütün gıdaları uygun ısıda pişirildikten sonra tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yine toplu yenen yemeklerden sonra Trabzon’da 24 vakalık bir seri var. Yine benzer şekilde 6 ailenin etkilendiği bir durum var. Çok tehlikeli bir zehir bir gramı uygun verildiği takdirde bir milyon insanı öldürecek kadar güçlü bir zehir. Hatta sarin gazından 100 bin kat daha güçlü olduğu söyleniyor" dedi.

"DOKTOR ŞÜPHELENİNCE ZEHİRLENME OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Ramazan Yıldız’ın kardeşi Osman Yıldız, yaşanan olayları gazetecilere anlattı. Yıldız, “Olay perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. ilk olarak Çaycuma Sevgi Tıp Polikliniği'ne sevk edildi. Karın ağrısı şikayeti diye serum takılıp geri gönderdiler. Sonra tekrar şikâyeti üzerine Çaycuma Devlet Hastanesi'ne getirdik. Burada da tekrar serum takılıp filmleri çekildi. Doktor durumdan şüphelenip tetkikleri yaptı. En son buraya sevk edildik ve zehirlendiğini burada öğrendik. Tedavileri burada devam ediyor. Ne yedikleri hakkında pek bir bilgim yok. Konserve kavanozu olarak turşu açmışlar bir de kendi yaptığımız doğal pekmezden yemişler. Pekmezin kokusunun tuhaf olduğunu söylediler ama tam kesin olarak bir şey bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan 2015-2017 yılları arasında saptanan 446 botulinum zehirlenmesi yaşandığı ve bu vakaların 36'sının ölümle sonuçlandığı öğrenildi. İncelenen vakalarda kapağı bozuk, çizik yada şişmiş konservelerin olduğu belirtildi.