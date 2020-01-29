Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık, çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Theim ve dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu. Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.