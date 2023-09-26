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        Haberler Magazin Naci Bayşu, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Naci Bayşu, son yolculuğuna uğurlandı

        Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu, yaşamını yitirdi. Bayşu'nun cenazesi dün öğle namazının ardından Zincirlikuyu'dan son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 07:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 07:34
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          Müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu, 60 yaşında hayata veda etti. Acı haber orkestra şefi Tarık Sezer'den geldi.

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          Üzüntüsünü ifade eden Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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          "SEKTÖRE VERDİĞİ DESTEKLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

          Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" denildi.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Naci Bayşu, dün kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu'dan son yolculuğuna uğurlandı.

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          Bayşu'nun acılı ailesi cenazede taziyeleri kabul etti.

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          Naci Bayşu'nun cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

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