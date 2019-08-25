Fenerbahçe, Süper Lig'e harika bir başlangıç yaparken liderlik koltuğunu Başakşehir deplasmanında da kaptırmadı. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini Muric ve Dirar'ın attığı gollerle 2-1 yenerken Faslı yıldız, 90+3'üncü dakikadaki golüyle Fenerbahçe camiasını büyük sevince boğdu. Sol bek olmamasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda o bölgede görev yapan Dirar, ligin ilk iki haftasında da gol attı.

Başakşehir mücadelesinin son anlarında Fenerbahçe rakip kalede gol ararken Zajc'le başlayan atak, ceza sahasındaki Ferdi Kadıoğlu'yla gelişti. Genç futbolcu ortasını arka direğe gönderirken Dirar yaptığı kafa vuruşuyla sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Dirar, 90+3'üncü dakikada tam 50 metrelik depar atarak takımına 3 puanı kazandırdı!

ERSUN YANAL'IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN

Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından kadroya yeniden dahil edilen Dirar, tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerden biri. Birçok bölgede görev yapabilen Dirar, hem gösterdiği performansla alkışları topladı hem de golleriyle alınan 6 puana doğrudan katkı sağladı. Audi Cup'taki Bayern Münih maçında taraftarın ıslıkladığı Dirar, formuyla sezonun ilk haftalarına damga vurdu!