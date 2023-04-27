Görüntülerde, Yangon'un antik Sule Tapınağı yakınlarındaki sokakta protestocular şarkı söylerken polisin de bu grubun yolunu kapattığı görülüyor. Sonrasında askerlerle dolu kamyonlar alana doğru gelirken Nagai kamerayı kendisine çeviriyor.
Görüntülerde, "Ordu geldi. Oradaki ordu. Bence ağır silahlı bir ordu. Tapınağın önü vatandaşlarla dolu. Vatandaşlar Buda'nın başının önünde toplanıyor. Ağır silahlı bir ordu kamyonu geldi.” sesleri duyuluyor.
Görüntüler daha sonra insanların dağıldığını gösterirken, gazetecinin ölüm anından önce ise kesiliyor.