22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muz en sevilen meyveler arasında yer alır. Hoş aroması ve tadıyla damaklarda bıraktığı zevkin yanında, faydalı özellikleriyle de itibar görmektedir. Potasyum açısından zengin olması tercih edilmesinin nedenlerinden biridir. Ancak çok fazla şeker içeriyor olması ise biraz dezavantaj sağlıyor.
Muzun Faydaları
1 Muz 540 mg potasyum içerir. Özellikle yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak kalp damar sağlığında önemli bir yer tutar. Yüksek oranda potasyum içerikli gıdalarla beslenmek kalp sağlığını ve damar tıkanıklığını engellemede oldukça etkilidir. Potasyum içerikli gıdaların, düzenli tüketimi halinde kalp hastalığı riskini % 12, damar tıkanıklığı riskini % 11 oranında düşürebiliyor.
Muz, asit üretimini dengeleyerek mide de ülser oluşumunu engelliyor. Mideye olan etkisi, mide zarının üzerindeki tabakayı kalınlaştırır ve mide asidine karşı güçlü koruma sağlar.
Sindirim siteminde aşırı su kaybı sonucunda oluşan elektrolit azalmasını içerdiği elektrolit ile tamamlar ve ishalin neden olduğu halsizlik durumunda önleyici bir rol alır.
Muz İçerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde göz sağlığını korur. Antioksidan özelliği ile görme bozukluğunu azaltır.
Muz, sindireme faydalı bakterileri çoğaltarak, besinlerde bulunan kalsiyumu artırarak ve bu sayede kemikleri koruyarak fayda sağlar.
Muzun Diğer Yönlerden Faydaları Nelerdir:
1 adet orta büyüklükte muzda; 110 kalori, 3 gr besin lifi, 14 gr şeker vardır.
Muzun Vitaminleri; 75.5IU A, 10,3 gr C, 0,1 gr E, 0,1 mg riboflavin, 0,8 mg niasin, 0,4 mg B6 vitamini
Muzun Mineralleri; 23,6 mcg folat, 5,9 mg kalsiyum, 21,9 mg magnezyum 0,3 mg demir, 21,9 mg,26 mg fosfor, 422 mg potasyum, 0,2 mg çinko, 1,2 mcg selenyum, 0.1 mg bakır, 0.3 mg manganez, içerir.
Muz çok fazla şeker içermesi nedeniyle çok fazla tüketilmesi şeker hastaları ya da şekere karşı alerjik ya da kilo alma problemi olanlarda dikkatli tüketilmelidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!