'Müzik Aşkı' Pera Müzesi'nde

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisine Çellistanbul ile devam ediyor. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 11 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek “Müzik Aşkı” başlıklı konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

İnsan sesine en yakın enstrüman olan çelloyu müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002’de kurulan Çellistanbul Viyolonsel Kuartet, her biri viyolonseldeki başarılı yorumları ile adından söz ettiren Melih Kara, Murat Berk, Julya Krepak ve Yusuf Çelik’ten oluşuyor. Farklı ülkelerde konserler veren Çellistanbul, Türkiye’den ve dünyadan çellistlerin yer aldığı özel projelere de imza atıyor. Çellistanbul’un bugüne dek aynı sahneyi paylaştığı ünlü müzisyenler ve topluluklar arasında Xavier Phillips, Mischa Maisky, Berlin Filarmoni Çellistleri, Atina Senfoni Orkestrası Çellistleri bulunuyor.

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