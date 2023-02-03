Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

'Müzik Aşkı' Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi, Pera Klasikleri konser serisinde bu ay Çellistanbul Viyolonsel Kuartet’i konuk ediyor. İstanbul adını müziğin evrensel tınıları ile buluşturan dörtlü, Sevgililer Günü temalı 'Müzik Aşkı' başlıklı konserde klasik müziğin sevilen eserlerini seslendirecek.

Giriş: 03.02.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
'Müzik Aşkı' Pera Müzesi'nde
HABERTURK.COM


Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisine Çellistanbul ile devam ediyor. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 11 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek “Müzik Aşkı” başlıklı konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.
İnsan sesine en yakın enstrüman olan çelloyu müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002’de kurulan Çellistanbul Viyolonsel Kuartet, her biri viyolonseldeki başarılı yorumları ile adından söz ettiren Melih Kara, Murat Berk, Julya Krepak ve Yusuf Çelik’ten oluşuyor. Farklı ülkelerde konserler veren Çellistanbul, Türkiye’den ve dünyadan çellistlerin yer aldığı özel projelere de imza atıyor. Çellistanbul’un bugüne dek aynı sahneyi paylaştığı ünlü müzisyenler ve topluluklar arasında Xavier Phillips, Mischa Maisky, Berlin Filarmoni Çellistleri, Atina Senfoni Orkestrası Çellistleri bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adamo, 10 Şubat'ta İş Sanat'ta
Adamo, 10 Şubat'ta İş Sanat'ta
'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
'Unlimited Forum' festivali başlıyor
'Unlimited Forum' festivali başlıyor
Şef Tõnu Kaljuste İş Sanat’ta
Şef Tõnu Kaljuste İş Sanat’ta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.