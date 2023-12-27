'Mutluyuz'un galasında ünlüler geçidi

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25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı ‘Mutluyuz’ adlı sinema filminin galası yapıldı.

Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır'ın İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'na eşlik ettiği, gösterime 29 Aralık'ta girecek olan 'Mutluyuz'un galasına; Murat Boz, Oğuzhan Koç, İrem Helvacıoğlu, Mert Fırat, İdil Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Oğulcan Engin, Reynmen, Onur Buldu, Mustafa Aksakallı, Gökhan Keser, Keremcem, İpek Filiz Yazıcı, Seray Kaya, Atakan Çelik, Seçkin Piriler, Yağmur Yüksel gibi birçok ünlü isim katıldı.

Fırat Parlak - Burcu Kara Parlak

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İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, konukları galaya; geçtiğimiz günlerde çektikleri eğlenceli dans videosuyla davet etmişti.. İkili, ayrıca; kısa sürede 10 milyondan fazla izlenen dans videosunun benzerini çeken hayranlarını da galada ağırladı.

Onur Buldu

Yakın arkadaş olan 'Ferhat' ile 'Aslı', sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. 'Ferhat' ile 'Aslı'nın başka çiftlerle katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşür.