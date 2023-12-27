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        Haberler Magazin 'Mutluyuz'un galasında ünlüler geçidi

        'Mutluyuz'un galasında ünlüler geçidi

        İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı altıncı filmi olan 'Mutluyuz'un galası gerçekleştirildi. Evliliklerindeki sorunları çözmek için bir terapi programına katılan Ferhat' ile 'Aslı'nın yaşadıklarını beyazperdeye komedi türünde yansıtacak olan 'Mutluyuz'un galasına birçok ünlü ve İbrahim Büyük ve başrolü paylaştığı Yasemin Sakallıoğlu'nun hayranları katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:30
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        'Mutluyuz'un galası yapıldı
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        25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı ‘Mutluyuz’ adlı sinema filminin galası yapıldı.

        Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır'ın İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'na eşlik ettiği, gösterime 29 Aralık'ta girecek olan 'Mutluyuz'un galasına; Murat Boz, Oğuzhan Koç, İrem Helvacıoğlu, Mert Fırat, İdil Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Oğulcan Engin, Reynmen, Onur Buldu, Mustafa Aksakallı, Gökhan Keser, Keremcem, İpek Filiz Yazıcı, Seray Kaya, Atakan Çelik, Seçkin Piriler, Yağmur Yüksel gibi birçok ünlü isim katıldı.

        Fırat Parlak - Burcu Kara Parlak

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        İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, konukları galaya; geçtiğimiz günlerde çektikleri eğlenceli dans videosuyla davet etmişti.. İkili, ayrıca; kısa sürede 10 milyondan fazla izlenen dans videosunun benzerini çeken hayranlarını da galada ağırladı.

        Onur Buldu

        Yakın arkadaş olan 'Ferhat' ile 'Aslı', sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. 'Ferhat' ile 'Aslı'nın başka çiftlerle katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mutluyuz
        #İbrahim Büyükak
        #Yasemin Sakallıoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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