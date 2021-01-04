Şenol Sönmez'in yönettiği başrollerinde Elçin Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı romantik komedi filmi Mutluluk Zamanı filmi, 2017 yılında İstanbul'un Heybeliada ilçesinde çekildi...
MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU
Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar.
Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.
MUTLULUK ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI
Romantik komedi türündeki filmin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde canlandırdıkları Ömer ve Defne karakterleriyle büyük başarı yakalayan Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor. İkiliye eşlik eden diğer isimler ise Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Dilşad Şimşek ve Nazlı Kar...
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