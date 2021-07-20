Bayram tatilinde Sinop’un nüfusu 4’e katlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye´nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop´ta konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 100´lere ulaştı.
Karadeniz’in en önemli turizm kentlerinden biri olan Sinop plajlarında yoğunluk yaşanıyor. Gözde tatil merkezlerini aratmayan kentte plajlar doldu taştı. Bayram ve yaz tatilini Sinop´ta geçiren tatilcilerin serinlemek için tercih ettikleri plajlarda, "İğne atsan yere düşmez" sözünü doğrularcasına bir kalabalık oluştu. Araç girişinin yoğun olduğu kentte zaman zaman trafikte tıkanmalar oluşuyor.
Turizmciler, ziyaretçilere yer sıkıntısı yaşamamaları için rezervasyon yaptırmaları uyarısında bulunuyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür Ve Turizm Vekili Metin Süren, “Çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız şuanda. Çok memnuniyet verici bir durum Sinop’umuz açısından. Yıllardan beri Sinop’umuzu fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Önemli bir turizm merkezi olarak kültür turizmi, inanç turizmi, tarih turizmi, doğa turizmi açısından bir çok turizm çeşitliliği açısından alternatif turizm kaynakları açısından önemli bir turizm merkezi olduğunu tanıtıyoruz. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında da deniz turizmi açısından çok cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Şuanda konaklama tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kent nüfusunun, 60 bin olan kent nüfusunun 4’ e katlanarak 200- 250 civarında olduğunu görüyoruz. Bunun çoğu tabi günü birlik. Türkiye’nin dört bir yanından Sinop’a yoğun bir ilgi var” dedi.
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