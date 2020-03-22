Mutlu Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sesi Çok Güzel yarışması ile tanınan ve Sibel Can'ın favori yarışmacı adayı olan Mutlu Kaya Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğramış ve ölümden kılpayı kurtulmuştı. Genç kızın ablası Dilek Kaya da bugün erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli astsubay Y.Ç. olduğu öğrenildi.

MUTLU KAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya henüz 20 yaşındayken katılan Mutlu Kaya, hem hikayesi hem de sesiyle ekran karşısındakileri ve jüri üyelerini derinden etkilemişti. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okuyamadığını ifade etmişti. Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü.