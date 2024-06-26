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        Haberler Gündem Güncel Mutfakta temizlik yaparken akıma kapılan genç kadın öldü | Son dakika haberleri

        Mutfakta temizlik yaparken akıma kapılan genç kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:38
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        Mutfakta temizlik yaparken akıma kapılan genç kadın öldü
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        Şanlıurfa'da 26 yaşındaki Ceylan Y., kırsal Arslanlı Mahallesi’ndeki evinin mutfağında temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #elektrik akımı
        #Şanlıurfa
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