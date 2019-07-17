17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Mütercim-Tercümanlık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İng-Fra-Türkçe Burslu
|DİL
|1481
|486,68412
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|2969
|462,50798
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|3617
|454,55425
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3669
|453,956
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3793
|452,73203
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3833
|452,31793
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3940
|451,1258
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|4062
|449,93689
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|4143
|449,23494
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|4414
|446,68686
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|4617
|444,89842
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Çince Burslu
|DİL
|4711
|444,06769
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|4832
|443,0957
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|5099
|440,85338
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|5942
|434,36575
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6011
|433,79589
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6157
|432,83195
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6325
|431,71658
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7252
|425,54903
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7305
|425,21453
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7382
|424,61753
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|8247
|419,32772
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İng-Fra-Türkçe %50 İnd.
|DİL
|8351
|418,78988
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|8658
|417,07872
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|9073
|414,66601
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|10059
|409,07321
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|10658
|405,7537
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|11077
|403,51609
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|11244
|402,62259
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|11390
|401,9926
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|11395
|401,9627
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|13203
|393,04622
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|13298
|392,5776
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|13631
|390,91723
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|13731
|390,50469
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|14061
|389,10587
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|15382
|382,92538
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|16052
|379,9401
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|16753
|376,88352
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|18138
|370,9376
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|19154
|366,75662
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|20353
|361,87833
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|20565
|360,92649
|ADANA BİLİM VE TEKN. ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|20853
|359,78222
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. İÖ
|DİL
|22466
|352,98608
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|22879
|351,39738
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|23789
|347,85515
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|24294
|345,83973
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|24594
|344,61149
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|25725
|340,4017
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|27832
|332,19396
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|28337
|330,3142
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|29766
|325,22441
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG, FRA, TÜRKÇE
|DİL
|29840
|325,00143
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|30080
|324,04112
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|30215
|323,61207
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|33082
|313,41834
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|33463
|312,10381
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|33668
|311,35268
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|35028
|306,5265
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|38958
|293,30002
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|39236
|292,41305
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Türkçe/İNG./Fransızca
|DİL
|39282
|292,29933
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|39899
|290,31632
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|40306
|289,12016
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|40687
|287,88798
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|41103
|286,60721
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|41972
|283,90686
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. İÖ
|DİL
|42121
|283,4397
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|43225
|280,05665
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|43396
|279,56621
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|45664
|273,02596
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|48158
|265,74441
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|50274
|259,61125
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|52472
|253,68055
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|52646
|253,22304
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|54041
|249,75554
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|55315
|246,60739
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|55446
|246,25788
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|56364
|243,91597
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|57204
|241,89876
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|58499
|238,87731
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|60570
|234,039
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|60584
|234,02112
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|61443
|231,98053
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|63772
|225,90156
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca İÖ
|DİL
|64676
|222,71376
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|65162
|220,40854
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. KKTC Uyruklu
|DİL
|---
|---
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %25 İnd.
|DİL
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|---
|---
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca KKTC Uyruklu
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Bulgarca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Çince %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Türkçe-Rusça
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Farsça
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça İÖ
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %75 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
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