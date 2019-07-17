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Mütercim-Tercümanlık taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 16:59 | Güncelleme: Gündem
Mütercim-Tercümanlık taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Mütercim-Tercümanlık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsani Bilimler ve Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İng-Fra-Türkçe  Burslu   DİL1481486,68412
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL2969462,50798
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL3617454,55425
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL3669453,956
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL3793452,73203
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL3833452,31793
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL3940451,1258
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL4062449,93689
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL4143449,23494
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça  Burslu   DİL4414446,68686
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL4617444,89842
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Çince  Burslu   DİL4711444,06769
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL4832443,0957
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL5099440,85338
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL5942434,36575
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL6011433,79589
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL6157432,83195
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL6325431,71658
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL7252425,54903
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL7305425,21453
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL7382424,61753
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL8247419,32772
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsani Bilimler ve Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İng-Fra-Türkçe  %50 İnd.   DİL8351418,78988
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL8658417,07872
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Rusça  Burslu   DİL9073414,66601
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL10059409,07321
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL10658405,7537
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %75 İnd.   DİL11077403,51609
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL11244402,62259
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİL11390401,9926
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL11395401,9627
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL13203393,04622
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİL13298392,5776
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL13631390,91723
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL13731390,50469
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %75 İnd.   DİL14061389,10587
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Rusça  Burslu   DİL15382382,92538
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Rusça  Burslu   DİL16052379,9401
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL16753376,88352
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça  Burslu   DİL18138370,9376
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %25 İnd.   DİL19154366,75662
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL20353361,87833
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL20565360,92649
ADANA BİLİM VE TEKN. ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL20853359,78222
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  İÖ   DİL22466352,98608
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL22879351,39738
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %75 İnd.   DİL23789347,85515
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %25 İnd.   DİL24294345,83973
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL24594344,61149
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL25725340,4017
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Burslu   DİL27832332,19396
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL28337330,3142
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİL29766325,22441
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG, FRA, TÜRKÇE  DİL29840325,00143
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %25 İnd.   DİL30080324,04112
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL30215323,61207
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL33082313,41834
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Arapça  Burslu   DİL33463312,10381
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL33668311,35268
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL35028306,5265
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL38958293,30002
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.    DİL39236292,41305
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Türkçe/İNG./Fransızca    DİL39282292,29933
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİL39899290,31632
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL40306289,12016
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL40687287,88798
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL41103286,60721
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça    DİL41972283,90686
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  İÖ   DİL42121283,4397
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİL43225280,05665
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL43396279,56621
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL45664273,02596
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Arapça  Burslu   DİL48158265,74441
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİL50274259,61125
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %25 İnd.   DİL52472253,68055
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİL52646253,22304
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİL54041249,75554
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Arapça    DİL55315246,60739
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL55446246,25788
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİL56364243,91597
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %75 İnd.   DİL57204241,89876
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça    DİL58499238,87731
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL60570234,039
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL60584234,02112
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça  %50 İnd.   DİL61443231,98053
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça    DİL63772225,90156
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca  İÖ   DİL64676222,71376
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİL65162220,40854
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  KKTC Uyruklu   DİL------
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Rusça  %25 İnd.   DİL------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİL------
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca  KKTC Uyruklu   DİLDolmadıDolmadı
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Bulgarca    DİLDolmadıDolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Fransızca    DİLDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Rusça  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %25 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Rusça  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Çince  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Rusça  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Almanca    DİLDolmadıDolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Y.DIŞIEde. Fak.Mütercim-Tercümanlık Türkçe-Rusça    DİLDolmadıDolmadı
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Farsça    DİLDolmadıDolmadı
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık Arapça  İÖ   DİLDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISFen ve Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.Mütercim-Tercümanlık İNG.  %75 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Arapça  %75 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Yabancı Diller Y.O.Mütercim-Tercümanlık Arapça  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı

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