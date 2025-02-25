Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, 16 yıl sonra 'Ayakçı'da buluştu

Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, 16 yıl sonra komedi filmi olan 'Ayakçı' için bir araya geldi. İkili, 2007 - 2009 arasında ekrana gelen 'Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı.

Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde Mustafa Üstündağ mafya babası 'Bülent', Eray Türk ise 'Bülent'in adamı 'Osman' karakterine hayat verdi.

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'AYAKÇI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasa dışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor. Filmde, Gökhan Yıkılkan bir milyoncu açma hayali kuran kargocu 'Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu 'Serkan' karakterini canlandırıyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini ise Mustafa Kotan yaptı. 'Ayakçı', 28 Mart 2025'te gösterime girecek.