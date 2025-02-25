Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, 16 yıl sonra 'Ayakçı'da buluştu

        Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, 16 yıl sonra 'Ayakçı'da buluştu

        16 yıl önce 'Kurtlar Vadisi'nde rol alan Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, komedi filmi 'Ayakçı'da yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yıl sonra 'Ayakçı'da buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa Üstündağ ile Eray Türk, 16 yıl sonra komedi filmi olan 'Ayakçı' için bir araya geldi. İkili, 2007 - 2009 arasında ekrana gelen 'Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı.

        Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde Mustafa Üstündağ mafya babası 'Bülent', Eray Türk ise 'Bülent'in adamı 'Osman' karakterine hayat verdi.

        'AYAKÇI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasa dışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor. Filmde, Gökhan Yıkılkan bir milyoncu açma hayali kuran kargocu 'Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu 'Serkan' karakterini canlandırıyor.

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini ise Mustafa Kotan yaptı. 'Ayakçı', 28 Mart 2025'te gösterime girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayakçı
        #Mustafa Üstündağ
        #Eray Türk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu: Irkçılık
        Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu: Irkçılık
        Dilmen ve Denizli'den derbi yorumu!
        Dilmen ve Denizli'den derbi yorumu!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Mourinho'dan şampiyonluk yorumu!
        Mourinho'dan şampiyonluk yorumu!
        Trump'tan Musk'ın uygulamasına destek
        Trump'tan Musk'ın uygulamasına destek
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Yumurta ihracatında yeni düzenleme
        Yumurta ihracatında yeni düzenleme
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Habertürk Anasayfa