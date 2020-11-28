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Katıldığı bir televizyon programının ardından kuliste fenalaşarak, hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan türkücü Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Snob Magazin'in haberine göre; 63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, "Babamın bilinci yerinde, anjiyo oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topaloğlu, "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın" demişti.