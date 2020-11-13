'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan’ın programına katılan Topaloğlu, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, "Babamın bilinci yerinde, anjiyo oluyor" dedi.

Topaloğlu iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.