Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un kaderinin belirleneceği günleri yaşadıklarını belirtti.

Tokgöz, "Berna başkanımızın büyük özverisi ile bir mucizeyi gerçekleştirmek üzereyiz.Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu zorlu başarı hikayesinde ne yazık ki strese yenik düştüğümüz de oluyor. Hepimiz başkanımızın sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.